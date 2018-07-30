Meclise bir parti daha giriyor...

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve HDP Hatay Milletvekili ünlü tiyatrocu Barış Atay partisinden ayrılıyor. Erkan Baş Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı, tiyatrocu Barış Atay da kurucular arasındaydı. İki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. TİP, Aralık 2017’de Erkan Baş ve Barış Atay ile bir grup arkadaşı tarafından tekrar kurulmuştu.