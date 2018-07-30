Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:20 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:29 TSİ )

Meclise bir parti daha giriyor...

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve HDP Hatay Milletvekili ünlü tiyatrocu Barış Atay partisinden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne geçiş yapacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve HDP Hatay Milletvekili ünlü tiyatrocu Barış Atay partisinden ayrılıyor. Erkan Baş Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı, tiyatrocu Barış Atay da kurucular arasındaydı. İki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. TİP, Aralık 2017’de Erkan Baş ve Barış Atay ile bir grup arkadaşı tarafından tekrar kurulmuştu.

Bugün 14:20 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
CHP’li muhalifler son kez konuştu mask
CHP’li muhalifler son kez konuştu
Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım mask
Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım
İYİ Parti'de iki istifa! mask
İYİ Parti'de iki istifa!
CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi mask
CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi
Hürriyet Kocaeli’ye hızlı döndü mask
Hürriyet Kocaeli’ye hızlı döndü
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu! mask
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı mask
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

GALERİ

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL