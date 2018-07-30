HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve HDP Hatay Milletvekili ünlü tiyatrocu Barış Atay partisinden ayrılıyor. Erkan Baş Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı, tiyatrocu Barış Atay da kurucular arasındaydı. İki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. TİP, Aralık 2017’de Erkan Baş ve Barış Atay ile bir grup arkadaşı tarafından tekrar kurulmuştu.
Bugün 14:20 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:29 TSİ )
Meclise bir parti daha giriyor...
HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve HDP Hatay Milletvekili ünlü tiyatrocu Barış Atay partisinden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne geçiş yapacak.
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Bugün 14:20 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz