KTO'da arabulculuk anlatıldı

Sunumda arabuluculuk sisteminin iş dünyasına faydaları anlatılırken Avukat Hüseyin Toksöz ‘’Vatandaşlarımızda, öncelikle arabulucuya giderek sorunları çözme yetisini geliştirmemiz lazım. Kendilerinin çözeceği ve kendi kararlarını kendilerinin vereceği bu sitemleri teşvik etmeliyiz’’ dedi

Maddi ve Manevi Kayıplar Son Bulacaktır

Konuşmasında, pek çok konuda zaman zaman taraflar arasında itilaflar yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Avukat Hüseyin Toksöz “Özellikle çalışma hayatını ilgilendiren dava süreçlerinin karara bağlanması uzun sürmekte ve sıkıntılı durumlar devam etmektedir. 1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren kanunla, iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuk sistemi dava şartı haline gelmiştir. Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davaları, arabuluculuk sistemi ile büyük oranda çözüme kavuşturulacak, böylece maddi ve manevi kayıplar son bulacaktır” dedi.