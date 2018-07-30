Maşukiyespor bomba gibi geliyor!

Maşukiye Stadı’ndaki antrenman 19.00’da başlayacak. Gökhan Top’un çalıştıracağı takımda eski başkan Vural Yıldız iş yoğunluğu nedeni ile görevinden affını istemişti. Yeni başkanın ise Tuncay Aktürk’ün olacağına kesin gözü ile bakılıyor.

ALPER UZUN FUTBOLA DÖNÜYOR

Öte yandan Sarı Kırmızılı ekip güçlü bir kadro ile sezonu açacak. Geçen yılki kadrodan 10 futbolcu ile iç transferde anlaşıldı. Geride bıraktığımız sezon yöneticilik yapan Alper Uzun 1 yıl aranın ardından futbola dönüyor. Mehmet, Kurtuluş ve Tamer ise alt yapıdan A takım kadrosuna davet edilen isimler arasında yer aldı.İşte Maşukiyespor’da yeni sezon kadrosunun son durumu.

MAŞUKİYESPOR DIŞ TRANSFER

İsmail Ejderoğlu – Stoper – Derbent

Alper Uzun – Orta Saha – Derbent

Samet İrkit –Sol Bek – Derbent

İbrahim Ayar – Sağ kanat- Derbent

Fatih Örsoğlu – Kanat – Nusretiye

Ufuk Yükselmiş – Stoper – Sırrıpaşa

Sezer İrit – Kaleci – Arifiye

Batuhan Aydemir – Kaleci – İzmit Sanayi

AYRILANLAR

Murat Şenol – Kaleci - Hereke

İbrahim Kılıç – Stoper – Kartepe Belediye

Hasan Mut – Sağ bek – Kartepe Belediye

Oğulcan Emil – Orta Saha – Sırrıpaşa

Semih Can – Stoper – Derbent

Tolga Koparan – Orta – Ameliyat oldu

İÇ TRANSFERLER

Kadir Bozdağ –Santrafor

Ekrem Bayraktar –Orta saha

Mertcan Korkmaz –Sol bek

Gökhan Özdin – Kanat forvet

Mehmet Emin Sarı –Kanat

Batuhan Ejderoğlu–Stoper

Güneş Aykaç – Orta saha

Emirhan Bozdağ – Santrafor

Bünyamin Sarı –Kanat

İsmail Akgün – Stoper

Mehmet Bozdağ (Altyapı)

Kurtuluş (Altyapı)

Tamer (Altyapı)