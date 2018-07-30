Maşukiyespor bomba gibi geliyor!

Maşukiye Stadı’ndaki antrenman 19.00’da başlayacak. Gökhan Top’un çalıştıracağı takımda eski başkan Vural Yıldız iş yoğunluğu nedeni ile görevinden affını istemişti. Yeni başkanın ise Tuncay Aktürk’ün olacağına kesin gözü ile bakılıyor.
ALPER UZUN FUTBOLA DÖNÜYOR
Öte yandan Sarı Kırmızılı ekip güçlü bir kadro ile sezonu açacak. Geçen yılki kadrodan 10 futbolcu ile iç transferde anlaşıldı. Geride bıraktığımız sezon yöneticilik yapan Alper Uzun 1 yıl aranın ardından futbola dönüyor. Mehmet, Kurtuluş ve Tamer ise alt yapıdan A takım kadrosuna davet edilen isimler arasında yer aldı.İşte Maşukiyespor’da yeni sezon kadrosunun son durumu.
MAŞUKİYESPOR DIŞ TRANSFER
İsmail Ejderoğlu – Stoper – Derbent
Alper Uzun – Orta Saha – Derbent
Samet İrkit –Sol Bek – Derbent
İbrahim Ayar – Sağ kanat- Derbent
Fatih Örsoğlu – Kanat – Nusretiye
Ufuk Yükselmiş – Stoper – Sırrıpaşa
Sezer İrit – Kaleci – Arifiye
Batuhan Aydemir – Kaleci – İzmit Sanayi
AYRILANLAR
Murat Şenol – Kaleci - Hereke
İbrahim Kılıç – Stoper – Kartepe Belediye
Hasan Mut – Sağ bek – Kartepe Belediye
Oğulcan Emil – Orta Saha – Sırrıpaşa
Semih Can – Stoper – Derbent
Tolga Koparan – Orta – Ameliyat oldu
İÇ TRANSFERLER
Kadir Bozdağ –Santrafor
Ekrem Bayraktar –Orta saha
Mertcan Korkmaz –Sol bek
Gökhan Özdin – Kanat forvet
Mehmet Emin Sarı –Kanat
Batuhan Ejderoğlu–Stoper
Güneş Aykaç – Orta saha
Emirhan Bozdağ – Santrafor
Bünyamin Sarı –Kanat
İsmail Akgün – Stoper
Mehmet Bozdağ (Altyapı)
Kurtuluş (Altyapı)
Tamer (Altyapı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz