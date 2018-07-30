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Bugün 17:00 TSİ- Spor

İsmail Baran, Erhan Yılmaz’a fena yüklendi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran önceki akşam kulübün yeni başkanı Hamit Maden’in verdiği yemeğin özel davetlisiydi. Başkan Baran, eski başkan Erhan Yılmaz’ın kulübü yönetemediğini ve aldığı görevi yüzüne gözüne bulaştırdığını ifade etti.

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Körfez Sportif Hizmetler Anonim Şirketi sahibi Hamit Maden, Alibeyköyspor ile oynanan maçın ardından takıma Yonca Kebap’ta yemek verdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkanvekili İsa Taş, Körfez Belediyesi Spor Danışmanı ve Körfez Gençlerbirliği Koordinatörü Metin Özkan ile Alt Yapıdan Sorumlu Yönetici ve Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk yemekte yer aldı.

YENİ DESTANLAR YAZACAĞIZ

Başkan Baran, Körfez ekibinin yeni yönetimine başarı diledi ve davetli olduğu yemekte eski başkan Erhan Yılmaz’a da yüklenerek şu ifadelere yer verdi: Körfez Spor Kulübü yeni bir sayfa açıyor. Yeni yüzler, yeni logo, olması gereken yeni isim ile 3. Lig’de mücadele edecek Allah’ın izni ile.Yeni oluşumun Körfez Spor kulübümüze hayırlı olmasını dilerim. Yeni bir aşkla, yeni bir heyecanla hep birlikte destanlar yazacağız inşallah. Bu takımın Körfez’e yakışacağına inanıyorum.

SÖZ MÜ BAŞKANIM

4 yıl önce “Körfez’i Sporun Başkenti yapacağız” dedik. Bazıları “Çok iddialı konuşuyorsun” dediler. Arkadaşlar… Hedefleribüyük olmayan insanların hayatta başarılı olmaları mümkün değildir. Bizim cesaretimiz de var iddiamız da var. Hedefimiz tabii ki olacaktır ve başarı da gelecektir.Yanımda yeni başkanımız var. Söz mü başkanım!

KARŞIMIZDA ENKAZ VAR

Önümüzde önemli bir sezon var. Ancak geçmiş yıllardaki yanlışlar nedeni ile oluşan da bir enkaz söz konusu. Bu enkazı kaldırmak bize düştü. Bu kulübün geçmişini biliyorsunuz. Körfez Futbol Kulübü, Körfez Belediyespor’un devamıydı. O zamanki bakanımız Fikri Işık ve Valimiz “Kocaeli’de Süper Lig’de oynatacak bir takım kuralım” dediler. Ben de bu kulübü verdim.

TAKIMI DÜŞÜRDÜ… BAŞARAMADI

Daha sonra birarkadaşımız kulübü aldı, oda yüzüne gözüne bulaştırdı. Gereğini yapamadı. Tabiri caizse takımı düşürmüş oldu. Biz bunları ibretle izledik. Bizim için “Destek vermedi” naraları attılar. Fazlası ile verdik. Lojman, personel, tesis, stat, saha, saha bakımları, güvenliğine kadar belediyemizindi. Yapamadılar, başaramadılar. Şimdi yeni bir ekip işin başında. Heyecanlılar… Umarım Körfez’imizin takımı mutlu sona ulaşır, hep birlikte bu işi başarırız. Ali KÖKSAL

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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