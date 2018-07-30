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Meral Akşener'den adaylığa yeşil ışık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kongre ve görevi bırakma tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kongre ve görevi bırakma tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Akşener'in bu açıklamaları adaylık için yeşil ışık yaktı şeklinde yorumlandı.

Akşener'in açıklaması şu şekilde:

"Seçime girmiş ve seçim boyunca yok sayılmış. Her türlü hakarete uğratılmış. Seçime girmemesi ve partinin kurulmaması için her şey yapılmış bir partinin 5 milyonun üzerinde oy alması Türkiye siyasi hayatı açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir olaydır. Diğer yandan bakıldığında ise hedeflerimize ulaşılamamış olması kendi açımdan bir hayal kırıklığı olmuştur.

"12 AĞUSTOS'TAN SONA HIZLI BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Bütün siyasi partilerin en üst organı kurultaylarıdır ve kurultay delegeleridir. Orada konuşulacak nerede eksik yaptık, hangi problemleri çözemedik. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için ciddi bir çabayı gösterecek. Bugün başkanlık divanımızı toplamak üzere partideyim. 12 Ağustos’tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı çıkarmak için hızlı bir çalışma yapacağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olacak"

Bugün 15:05 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

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Kemal - Geçmiş olsun Meral hoca , bu saatten sonra iyi partiden hiç bir şey olmaz.

Başından yanlış başladı yanlış gidiyor. Dedik ki işte budur adam gibi adamı il başkanı yaptılar. Sonrası ........ hüsran Sen Haluk Ulusoy'a sahip çıkma adamı burada iki üç ipsize feda et. Sonra bu şehirden hayır bekle. Bu şehre gelmiş en iyi il başkanıydı Haluk bey namuslu , vatansever bir adamdı.

Lütfü Türkkan kim ? İzmit le ne alakası var da aday gösterildi ? Lüzumsuz bir adam , yetmezmiş gibi adamı birde gen başkan yardımcısı yaptınız oofff Meral hoca bekle ki kendi köyünden oy alacaksın havanı alırsın. Buranın çocukları varken ithal adayla bu kadar.olur. Sonunda kendinide bitirdin

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 15:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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