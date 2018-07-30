İddialara göre, Gölcük Şehitler Mahallesi Dumlupınar Camisi karşısında İYİ Parti yöneticisi Fatih Çelebi'ye ait inşaattan dün gece değeri 3,5 bin TL olan 1 ton işlenmiş demir çalındı. İnşaat sahibi Fatih Çelebi "Cumartesi gecesi ve Pazar gecesi inşaat alanına gelen 2 kişi inşaatta bulunan 1 ton demir çivileri ve inşaatta bulunan malzemeleri çalmışlar. Karşıda caminin güvenlik kamerasından gördük. Çek çeki gürültü yapmasın diye uzağa bırakmışlar daha sonra demirleri çek çeke koyup götürmüşler” dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 15:16 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:26 TSİ )
İYİ Partili yöneticiye hırsız şoku!
Gölcük Şehitler Mahallesi Dumlupınar Camisi karşısında bulunan inşaattan 1 ton işlenmiş demir çalındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:16 TSİ - Asayiş
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz