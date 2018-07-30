İYİ Partili yöneticiye hırsız şoku!

İddialara göre, Gölcük Şehitler Mahallesi Dumlupınar Camisi karşısında İYİ Parti yöneticisi Fatih Çelebi'ye ait inşaattan dün gece değeri 3,5 bin TL olan 1 ton işlenmiş demir çalındı. İnşaat sahibi Fatih Çelebi "Cumartesi gecesi ve Pazar gecesi inşaat alanına gelen 2 kişi inşaatta bulunan 1 ton demir çivileri ve inşaatta bulunan malzemeleri çalmışlar. Karşıda caminin güvenlik kamerasından gördük. Çek çeki gürültü yapmasın diye uzağa bırakmışlar daha sonra demirleri çek çeke koyup götürmüşler” dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.