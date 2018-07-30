Kocaelispor’un maçlarını yapacağı yeni stadın isim hakkı ile ilgili olarak Kocaelispor’un eski futbolcularından, 1992-93 sezonunun kritik isimlerinden “Asker Bülent” olarak nam salan Bülent Uygun’un kişisel bir çabasının olduğu belirtildi. Kocaelispor’un isim hakkı talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği öğrenilen Teknik Direktör Uygun’a teşekkür edildi. Bülent Uygun öte yandan 4 futbolcunun transfer borcunun ödenmesi ile ilgili de aracı olduğu, Kocaelispor’a destek verdiği belirtildi.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Teşekkürler Asker Bülent!
Kocaelispor’un maçlarını yapacağı yeni stadın isim hakkı ile ilgili olarak Kocaelispor’un eski futbolcularından, 1992-93 sezonunun kritik isimlerinden “Asker Bülent” olarak nam salan Bülent Uygun’un kişisel bir çabasının olduğu belirtildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 18:00 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz