Teşekkürler Asker Bülent!

Kocaelispor’un maçlarını yapacağı yeni stadın isim hakkı ile ilgili olarak Kocaelispor’un eski futbolcularından, 1992-93 sezonunun kritik isimlerinden “Asker Bülent” olarak nam salan Bülent Uygun’un kişisel bir çabasının olduğu belirtildi. Kocaelispor’un isim hakkı talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği öğrenilen Teknik Direktör Uygun’a teşekkür edildi. Bülent Uygun öte yandan 4 futbolcunun transfer borcunun ödenmesi ile ilgili de aracı olduğu, Kocaelispor’a destek verdiği belirtildi.