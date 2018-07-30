Afyon kampı yarın başlayacak olan Gölcükspor, 2 Ağustos’ta Körfez Spor Kulübü ile 8 Ağustos’ta da ElazizBelediyespor ise hazırlık maçları yapacak. Kırmızı Siyahlılar 5 Ağustos ve 11 Ağustos’ta da maç yapacak. Rakipleri daha sonra belli olacak.
Bugün 15:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Gölcükspor önce Körfez ile sonra Elaziz ile
Afyon kampı yarın başlayacak olan Gölcükspor, 2 Ağustos’ta Körfez Spor Kulübü ile 8 Ağustos’ta da ElazizBelediyespor ise hazırlık maçları yapacak.
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Bugün 15:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz