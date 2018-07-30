Gölcükspor önce Körfez ile sonra Elaziz ile

Afyon kampı yarın başlayacak olan Gölcükspor, 2 Ağustos’ta Körfez Spor Kulübü ile 8 Ağustos’ta da ElazizBelediyespor ise hazırlık maçları yapacak. Kırmızı Siyahlılar 5 Ağustos ve 11 Ağustos’ta da maç yapacak. Rakipleri daha sonra belli olacak.