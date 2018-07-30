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Bugün 15:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:29 TSİ )

İhsaniyespor 6 Ağustos’ta başlıyor

Süper Amatör Lig takımlarından İhsaniyespor sezonu 6 Ağustos Pazartesi günü İhsaniye Stadı’nda açıyor.

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Aykut Balta’nın çalıştıracağı takım dış transferde 6 futbolcu ile anlaştı.Kaleci Serkan Saral, ön liberoOrkun Cebeci,sol bek Caner Arıcan, yine sol bek Yunus Ekin, orta saha oyuncusu Batuhan Duran ve Adapazarıspor’danalınan sağ açık Abdullah Kotbaş Siyah Beyazlıların gücüne güç katacak. Haftada 5 antrenman yapacak olan İhsaniye’de akşam antrenmanları 19.30’da başlayacak. Genç ve tecrübelilerden oluşan karma bir takımla yola çıkacak olan İhsaniyespor’da öncelikli hedefin Play-Off olduğu vurgulandı.

Bugün 15:27 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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