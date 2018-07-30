İhsaniyespor 6 Ağustos’ta başlıyor

Aykut Balta’nın çalıştıracağı takım dış transferde 6 futbolcu ile anlaştı.Kaleci Serkan Saral, ön liberoOrkun Cebeci,sol bek Caner Arıcan, yine sol bek Yunus Ekin, orta saha oyuncusu Batuhan Duran ve Adapazarıspor’danalınan sağ açık Abdullah Kotbaş Siyah Beyazlıların gücüne güç katacak. Haftada 5 antrenman yapacak olan İhsaniye’de akşam antrenmanları 19.30’da başlayacak. Genç ve tecrübelilerden oluşan karma bir takımla yola çıkacak olan İhsaniyespor’da öncelikli hedefin Play-Off olduğu vurgulandı.