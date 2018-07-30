İbrahim ve Halil, Bağdat’ta kaldı

Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bağdatspor iç transferde iki futbolcu ile daha anlaştı. Geçen sezonki şampiyonlukta katkıları olan stoper İbrahim Selim Öz ve askerlik görevini yapıp İzmit’e dönen orta saha oyuncusu Halil Demiroğlu, Kırmızı Siyahlılar ile nikah tazeledi.