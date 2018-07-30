Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bağdatspor iç transferde iki futbolcu ile daha anlaştı. Geçen sezonki şampiyonlukta katkıları olan stoper İbrahim Selim Öz ve askerlik görevini yapıp İzmit’e dönen orta saha oyuncusu Halil Demiroğlu, Kırmızı Siyahlılar ile nikah tazeledi.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
İbrahim ve Halil, Bağdat’ta kaldı
Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bağdatspor iç transferde iki futbolcu ile daha anlaştı.
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Bugün 18:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz