Kocaeli’nin en başarılı kalecileri arasında gösterilen Şahin Kaya, geride bıraktığımız sezon Nusretiyespor’daydı. Yeşil Beyazlı ekipten ayrılan genç file bekçisinin yeni sezon öncesi Derbent’teforma giyeceği düşünülüyordu. Kaya’nınKartepe temsilcisi ile anlaşamadığı öğrenildi.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:30 TSİ )
Şahin Kaya, Derbent ile anlaşamadı
Kocaeli’nin en başarılı kalecileri arasında gösterilen Şahin Kaya, geride bıraktığımız sezon Nusretiyespor’daydı.
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Bugün 18:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz