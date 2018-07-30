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Baran Hereke’de inceleme yaptı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu yağışlar sonrasında Hereke bölgesinde yaşanan olumsuzlukları yerinde inceledi. Başkan Baran, “Kurumların ortak çalışması ile gerekli önlemler alınacak” ifadelerini kullandı.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu yağan yağmur sonrasında olumsuzlukların yaşandığı Hereke bölgesinde incelemelerde bulundu. Yağmur sonrasında taş ocaklarının bulunduğu bölgelerde bazı menfezler kapanmış, Körfez Belediyesi, İSU, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri ortak çalışma yürüterek trafiğin akışını tekrar sağlamıştı.

İNCELEME YAPTILAR

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Demiryolları ve Karayolları’ndan yetkililerin de katıldığı incelemede, olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılması için gerekli çalışma yapılması kararlaştırıldı.

ÖNLEMLER ALINACAK

Valilik nezdinde kısa süre önce komisyon oluşturulduğu ve menfezlerin genişletilmesi için çalışma başlatılacağı aktarılırken, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da her türlü desteği vereceklerini belirtti. Menfezlerdeki taşlar ise ekipler tarafından kısa sürede kaldırılarak olumsuzluklar ortadan kaldırıldı.

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