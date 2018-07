Ömer Efe ile Simay evliler kervanına katıldı

Karamürsel Kültür Merkezi, önceki günlerde çok önemli bir cemiyete ev sahipliği yaptı. Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Saadet Partisi Meclis Üyesi Ferhat Doğansoy ile Yalova- Altınova Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri’nden Gül Doğansoy’ın Siner Holdin Güney Marmara Bölge Sorumlu Makine Mühendisi olan oğulları Ömer Efe, yine Karamürselli Selma- Salih Turan çiftinin Meteoroloji ve Malzeme Mühendisi olan güzeller güzeli kızları Simay ile yaşamını birleştirdi. Oldukça geniş bir katılımın olduğu cemiyete, Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay ve yönetimi, Karamürsel Belediyesi meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Katılımın oldukça geniş olduğu cemiyette her iki tarafın yapmış olduğu ev sahipliği davetlilerden tam not aldı. Çeşitli ikramların sunulduğu nikah töreninde gelin hanımın şahitliklerini Aleyna Yıldız, Dilayda Yılmaz yaparken, damat Ömer Efe Doğansoy’un şahitliklerini Özgür Can ve Fatih Yalçın üstlendi. Birbirlerine yüzlerce davetli huzurunda ‘evet’ diyen genç çift, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kendilerini tebrik etmek için uzun kuyruklar oluşturan misafirleriyle sohbet etme fırsatı buldu.