Mecit Kavan Ortaokulu Gölcük’ü gururlandırıyor

Gölcük, Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu’nun başarısı ile gururlanıyor. Okulun öğrencilerinin yaklaşık yarısı Öğretim Kurumları Merkezi Sınavı’nda %10’luk dilime girmeyi başarırken, sınavda Eslem Nur Tarcan 469,45 puanla il ikincisi ve ayrıca da Gölcük birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarının yanında ayrıca bursluluk sınavında 500 tam puan alan Azra Gülnur Ayhan Uner’de ilçe birincisi olarak ilçeye ayrı bir gurur yaşattılar.

ALTINTAŞ TEBRİK ETTİ

Başarılı öğrenciler, okul yönetimi ve aile birliği ile birlikte ziyaretler gerçekleştirerek, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamlarında ziyaret ettiler. Kaymakam Mustafa Altıntaş, LGS ve Bursluluk sınavında derece alan öğrenciler Eslem Nur Tarcan ve Azra Gülnur Ayhan Uner’i makamında kabul ederek ödüllendirdi ve başarılarının devamını diledi.

“SİZLERLE GURUR DUYUYORUM”

Kaymakam Altıntaş ziyaretinin ardından Başkan Mehmet Ellibeş makamında ziyaret edildi. Başkan Ellibeş, ziyarette yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Siz gençler bizim geleceğimizsiniz. Gölcük’ün eğitimde aldığı başarılar da bizlerin göğsünü kabartır. Bu noktada teşekkür ediyor, öğretmenlerinizi, ailelerinizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi. Öğrencileri ödüllendiren Başkan Ellibeş bir süre sohbet edip, altın niteliğinde öğütler de vererek, eğitim hayatlarında nice başarı dileklerini iletti.