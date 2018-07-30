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Bugün 15:42 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:44 TSİ )

Necati Çelik’te eğitimler sürüyor

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Acil personeline ‘İleri Yaşam Desteği ve Triyaj’ konularında Acil Tıp Uzmanı Uz. Dr. Ufuk Çelikel tarafından eğitim verildi.

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Kaliteli ve çağa uygun hizmet verebilmek adına personelini düzenlediği eğitim programlarıyla bilgilendirmeyi sürdüren Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, önceki günlerde eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Acil personeline; ‘İleri Yaşam Desteği Nedir, Nasıl Yapılmalıdır, Kimler Yapar, Triyaj Nedir, Nasıl Yapılmalı, Kim yapmalı ve Neler Sorgulanmalı” gibi başlıklar altında eğitim veren hastane yönetimi, acil durumlar konusunda hassasiyetli olduğun göstermiş oldu.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR UNSUR”

Eğitimde konuşan Uz. Dr. Çelikel, “Triyajın amacı hastaları acil servisten hızla göndermek değildir, oluşturulan kriterlere göre mümkün olduğunca basit bir şekilde veri toplanarak hastaların yakınmalarının şiddetini belirlemeye çalışmaktır” dedi. Başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan ise yaptığı açıklamalarda, “Bu eğitimle verilen sağlık hizmetinin daha etkin olması amaçlanırken diğer yandan hayatın her alanında karşılaşacağımız sağlığı ilgilendiren acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği, doğru acil müdahalenin yaşam kurtarmak açısından çok önemli bir unsurdur” dedi.

Bugün 15:42 TSİ - Eğitim

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