Engelli dernekleri istişare için toplandı

İlimizde faaliyet gösteren engelli dernekleri başkanları önceki gün bir araya geldi. Toplantıda söz alan dernek yöneticileri de bundan sonraki faaliyetlerin ortak bir yapıda gerçekleşmesi gerektiğini, işbirliği ve birlikte çalışmanın gerekliliğini belirttiler. Toplantıya; Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan, Kocaeli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Cengizhan, Kocaeli Spastik Engelliler Derneği Başkanı Nurel Ergüneş, Kocaeli Elele Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Kocaeli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Nilgün Albayrak, Gölcük Engelliler Derneği Başkan Vekili Mevlit Önerbay, Dilovası Engelliler Derneği Başkanı Abdulsamet Elden katıldı.

“İLK ADIMI ATMIŞ OLDUK”

Toplantının ev sahipliğini Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan tarafından gerçekleşti. Katılım sağlayan dernek temsilcilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Doğan, “Engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik kurulan engelli dernekleri Kocaeli’de önemli sivil toplum örgütleri olmakla birlikte birliktelikten güç doğar sloganıyla artık bir arada hareket etmenin ve birlikte ortak çalışmalar yapmanın zamanı gelmiştir. Bizlerde bu manada bugün ilk adımı atarak bir araya geldik ve bundan sonra da hep birlikte devamını getirmek niyetindeyiz. “ dedi.