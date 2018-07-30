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Ünlü, yöneticileri göreve çağırdı

Yaşanan selle birlikte meydana gelen hasardan dolayı esnafın içinin yandığını belirten MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, yerel yöneticileri göreve çağırdı. Ünlü, “Vatandaşın dinlenmemesi ve çözüm sunulmaması sıkıntılı bir durum” ifadelerini kullandı.

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İlimizde geçtiğimiz günlerde meydana gelen sağanak yağış onlarca vatandaşı mağdur etti. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, selden etkilenen esnafı ziyaret ederek dertlerini dinledi. Anıtpark’tan başlayarak, Doğu Kışla’ya kadar bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Ünlü’ye MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz’de eşlik etti. Esnafın yaşadığı hasardan dolayı içinin yandığını ifade eden il başkanı Aydın Ünlü, “Yerel yönetimlerin vatandaşı dinlememesi ve çözüm sunmaması sıkıntılı bir durum. Biz MHP olarak takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIMIZIN HASARI BÜYÜK”

Yağış sonrası esnafın hasarını yerinde inceleyen MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kocaeli geçtiğimiz günlerde bir felaket yaşadı. Onlarca vatandaşımızın ev ve iş yerlerine sular altında kaldı. Nitekim bizde esnafımızın yanında olmak adına tek tek ziyaretlerde bulunduk. Hasar büyük, vatandaşımız dertli” değerlendirmesinde bulundu.

“YÖNETİCİLER BURADA OLMALI”

İl başkanı Ünlü, “Yerel yönetimlerin geçmiş olsun ziyaretinde bulunmaması, bir mesaj yayınlamasına esnafımızı kızdırmış. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile devletimizin ve yerel yönetimlerin bu durumlarda sıcak yüzünü göstermesi gerekiyor. Esnafımız sesini yükselterek, tepkili şekilde derdini anlatıyor çünkü içi yanmış. Yerel yönetimler burada vatandaşı dinlemesi lazım. Bizde hızlı bir şekilde mağduriyetlerin ortadan kalkması için sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Bugün 15:51 TSİ - Siyaset

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