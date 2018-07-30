İlk maça göre gayet iyiyiz! “0-0”

Pendikspor’un Adalarmanzaralı göz kamaştırıcı Çınardere Tesisleri’ndeki maçta Kocaelispor iki farklı kadro ile mücadele etti. İlk yarı kadrosu Doğukan, Fatih, Onur, Ali Keten, Berk, Sefa Narin, Mesut Özdemir, Burak Süleyman, Kerem, Mehmet Celil ve Sinan Pektemek’ten oluştu. Karşılaşma 5 dakika geç başladı.

SÜLEYMAN, SEFA VE KETEN KAÇIRDI

İlk 45 dakikada takımlar kontrollüydü. 5’de Kocaelispor gole yaklaştı. Sefa'nın şutunda top savunmadan döndü ve Burak Süleyman'ın önünde kaldı. Burak’ın gelişine vurduğu top üstten auta çıktı. 14’te Sinan’ın pasında Burak Süleyman son çizgiye indi ve ortasında Sefa topa etkili vurdu. Kaleci Emre topu 90’dan kornere çıkardı. Kullanılan kornerde top hem Mesut’un hem de Ali Keten’in önünden doğrudan auta çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

GENÇ RIZA ÖNE ÇIKTI

Kocaelispor 2. yarıya Volkan Mert, Ferhat, Murat Başak, Kemalcan, Kadir Öge, Doğukan, Hamza, Mert, Onur Kandöken, Gökdeniz ve Rıza 11’i ile çıktı. 60’da Kocaelispor soldan Hamza ile tehlikeli geldi. Hamza’nın pasında Rıza kaleye sol ayağı ile nefis bir şut çekti. Kaleci Mehmet sağına uçarak son anda topu kornere tokatladı.

YAN TOPLARDA AKSADIK

Yeşil Siyahlılar özellikle kenar ortalardan sıkıntı yaşadı. 50, 55 ve 65. dakikalarda Pendikspor Oktay Balcı ile üç net gol kaçırdı.İkisinde Oktay’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıkarken, karşı karşıya kalınan son pozisyonda ise Volkan Mert topu ayakları kornere çıkarmayı başardı.72’de Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla son çizgiye inen Gökdeniz’in pasında Pendik savunması kale ağzından topu son anda uzaklaştırdı. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Erdem ÖVÜÇ – İstanbul

HAZIRLIK MAÇI

PENDİKSPOR:0 KOCAELİSPOR:0

YER: Pendik Çınardere Tesisleri

HAKEMLER: Ceyhun Göçmen***, Tayfun Manap***, Rasim Dorak***

KOCAELİSPOR 1. YARI:Doğukan***, Fatih***, Onur***, Ali Keten***, Berk***, Sefa Narin***, Mesut Özdemir***, Burak Süleyman***, Kerem***, Mehmet Celil**, Sinan Pektemek***

KOCAELİSPOR 2. YARI:Volkan Mert***, Ferhat***, Murat Başak***, Kemalcan***, Kadir Öge***, Doğukan***, Hamza***, Mert***, Onur Kandöken***, Gökdeniz***, Rıza***

PENDİKSPOR 1. YARI:Emre***, Hüseyin**, Süheyl***, Tuncay***, Berk***, Erdem***, Okan**, Ömercan**, Gökhan**, Yıldıray**, Ozan

PENDİKSPOR 2. YARI: Mehmet**, Enes**, Hüseyin**, Batuhan***, Zaid***, Okan** (Taha**), Fatih**, Mehmet***, Mahmut**, Ömercan**, Mertcan**, Oktay**

GOL: YOK