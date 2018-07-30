Pendikspor: 0 Kocaelispor: 0 (CANLI)

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Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor ilk hazırlık maçını İkinci Lig takımlarından Pendikspor’la karşılaşıyor. Karşılaşma 5 dakika geç başladı.

Dakikalar:

0' Maç başladı!

5' Kocaelispor gole yaklaştı. Sefa'nın şutunda top savunmadan döndü ve Burak Süleyman'ın önünde kaldı. Burak gelişine vurdu topa üstten auta çıktı.

14' Sinan’ın pasında Burak Süleyman son çizgiye indi ortasında Sefa etkili vurdu, kaleci topu 90’dan kornere çıkardı. Kullanılan kornerde top hem Mesut’un hem de Ali Çetin’in önünden doğrudan auta çıktı.

Pozisyon açısından kısır geçen maçta sıcak hava futbolcuları oldukça zorluyor...

45+' İlk yarı 0-0 sona erdi.

46' Kocaelispor 2. yarıya da aynı kadroyla başladı.

60’ Kocaelispor soldan Hamza ile tehlikeli geldi. Pasında Rıza kaleye nefis bir şut çekti. Kaleci son anda sağına uçarak topu kornere tokatladı.

50, 55 ve 65. dakikalarda Pendikspor Oktay Balcı ile üç tane net gol kaçırdı. İkisinde kafa vuruşunda top auta çıkarken, karşı karşıya kalınan son pozisyonda Volkan Mert topu çıkarmayı başardı.

72’ Sağ kanattan Gökdeniz topla hareket halindeydi son çizgiden topu ortaladı. Pendik savunması topu son anda kornere çıkardı.

Kocaelispor ilk 11'i

Doğukan

Fatih

Onur

Ali Çetin

Berk

Sefa Narin

Mesut Özbakır

Burak Süleyman

Kerem

M. Celil

Sinan Pektemek