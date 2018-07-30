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Dilderesi ıslahı verimliliği arttırdı

DSİ Kocaeli, yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyor. DSİ son olarak Dilovası Dilderesi’nde ıslah çalışmaları düzenleyerek olası felaketlerin önüne geçmiş oldu.

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Yarı kurak bir iklim kuşağında bulunan Türkiye’nin susuz kalmaması için yoğu çaba harcayan DSİ Genel Müdürlüğü, ülkenin dört bir yanında dereleri koruma altına alıyor. Derelerde yapılan ıslah çalışmalarıyla verimliliği arttıran DSİ, böylelikle gelecek nesillerin susuz kalmasını önlemiş oluyor. DSİ Kocaeli’de bu çalışmalar kapsamında, Dilderisi’nde verimliliği arttırmak için ıslah çalışmaları düzenledi.

“CAN VE MAL KAYBI ÖNLENDİ”

Dilovası Dilderesi ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Kocaeli Dilovası Dilderesi ıslahı kapsamında yaptığımız tesisler geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda oluşabilecek taşkın riskini ortadan kaldırmış olup özellikle kurumumuz tarafından ıslah çalışması yapılan mansap kısmında olası can ve mal kaybı önlemiştir” dedi.

“PROJE TAMAMLANMIŞTIR”

Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün kurulmasından sonra, bugüne kadar yaşanmış ve yaşanması muhtemel taşkınlar dikkate alındığını belirten Genel Müdür Acu, ”Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Sultan Süleyman Köprüsünün proje debisini geçiremediği için bu köprünün akışa göre sağ yanına inşaatı devam eden ilave 90 m uzunluğundaki derivasyon menfezi hariç projemiz tamamlanmıştır” dedi.

ÇALIŞAMALARI ANLATTI

Konuşmasını sürdüren Murat Acu, “2.806,11 m uzunluğunda 32 m genişliğinde yaz yataklı taban kaplama betonu, 2.320 m uzunluğunda 4 m yüksekliğinde desenli beton duvar, 1.710 m uzunluğunda mevcut taş duvarlara desenli beton kaplama, Mimar Sinan Köprüsü menba ve mansabında toplam 301,20 m uzunluğunda 4 m yüksekliğinde taş duvar, 150,60 m uzunluğunda 32,00 m genişliğinde 1,00 m kalınlığında taş kaplama, 4.00x9.00x120.00 m ebatlarında Mimar Sinan Köprüsünü koruma amaçlı derivasyonu sağlayacak menfez ve mevcut 2 köprü yıkılarak 28,00 ve 38,00 m genişliğe sahip 2 adet köprü yapılmıştır” dedi.

Bugün 16:34 TSİ - Gündem

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