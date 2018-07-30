MHP Kandıra’dan ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına destek

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ekmeğe gelen yüzde 15’lik zamma tepki olarak başlattığı ‘Askıda Ekmek Kampanyası’ kapsamında MHP Kandıra İlçe Teşkilatı da harekete geçti. İlçe Başkanı Ahmet Uğur, teşkilat başkanı Ertuğrul Özcan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuba Türk, ilçe merkezindeki Başak Ekmek Fırını’na giderek ihtiyaç sahipleri için 100 adet ekmek ayırttı.

“KANDIRALILAR DUYARSIZ KALMAZ”

Tüm Kandıralıları kampanyaya destek vermeye davet eden Başkan Uğur, “Sayın genel başkanımız ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla bir kampanya başlattı. Biz de ilçe teşkilatı olarak genel başkanımızın talimatlarını yerine getirerek kampanyaya destek verdik. Kandıralı hemşerilerimizin de bu konuya duyarsız kalmayarak kampanyaya destek vereceklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.