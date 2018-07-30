Emekliler Ankara’ya çıkarma yaptı

Ankara’da 4 ayda bir toplanan başkanlar kurulu, geçtiğimiz günlerde yine bir araya geldi. Türkiye Emekliler Derneği Kocaeli Şube Başkanları’nda katıldığı toplantıda, emekliler güncel sorunlarını masaya yatırarak sonuç bildirgesi hazırladı. Gebze, Gölcük, İzmit, Körfez şube başkanları kurul sonunda AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’i ziyaret ederek üyelerin beklentisi olan TOKİ konutlarıyla ilgili görüşerek beklentilerini dile getirdi.

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ

Türkiye Emekliler Derneği Gebze Şube başkanı Ali Tunç, Başkanlar kurulunda görüşülen ve kamuoyuna sunulan sonuç bildirgesiyle ilgili, “Başkanlar kurulumuz, dini bayramlarda verilen bin lira ikramiye için teşekkür etmektedir. Bununla birlikte, emekli aylıklarındaki eşitsizliğin giderilmesini ve emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye yükseltilmesini beklemektedir. Ayrıca çözüm bekleyen taleplerimiz emekli aylıklarının hesaplanmasında 2000 yılı öncesindeki sisteme dönülmeli ve kendi içinde adaleti sağlayan yeni bir emekli aylığı sistemi getirilmelidir” dedi.