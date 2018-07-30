Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:36 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:37 TSİ )

Çayırova’nın geleceğini konuştular

AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, istişare toplantısında beldenin geleceğini masaya yatırdı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde faaliyet gösteren başta hemşeri dernekleri olmak üzere toplum yararına çalışmalar yapan derneklerin başkanlarını ağırladı. Toplantıda başkanlarla Çayırova üzerine istişare gerçekleştirildi. İlçe genelinde devam eden çalışmalarla ilgili STK temsilcilerine bilgi veren Gür, başkanlardan da fikir ve önerilerini aldı. Çayırova’nın Kocaeli’nin parlayan yıldızı olduğunu ve son yıllarda çok önemli yatırımlar aldığını belirten Gür, derneklerle ve Çayırovalı vatandaşlarla beraber ilçeyi geleceğe taşıyacaklarını söyledi. AKP’nin hizmet siyasetiyle Çayırova’nın 14 yılda büyük değişim kazandığını vurgulayan Gür, toplantıya katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Bugün 16:36 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ünlü, yöneticileri göreve çağırdı mask
Ünlü, yöneticileri göreve çağırdı
Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım mask
Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım
İYİ Parti'de iki istifa! mask
İYİ Parti'de iki istifa!
Hürriyet Kocaeli’ye hızlı döndü mask
Hürriyet Kocaeli’ye hızlı döndü
CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi mask
CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu! mask
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ

GALERİ

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL