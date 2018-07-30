Çayırova’nın geleceğini konuştular

AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde faaliyet gösteren başta hemşeri dernekleri olmak üzere toplum yararına çalışmalar yapan derneklerin başkanlarını ağırladı. Toplantıda başkanlarla Çayırova üzerine istişare gerçekleştirildi. İlçe genelinde devam eden çalışmalarla ilgili STK temsilcilerine bilgi veren Gür, başkanlardan da fikir ve önerilerini aldı. Çayırova’nın Kocaeli’nin parlayan yıldızı olduğunu ve son yıllarda çok önemli yatırımlar aldığını belirten Gür, derneklerle ve Çayırovalı vatandaşlarla beraber ilçeyi geleceğe taşıyacaklarını söyledi. AKP’nin hizmet siyasetiyle Çayırova’nın 14 yılda büyük değişim kazandığını vurgulayan Gür, toplantıya katılım gösteren herkese teşekkür etti.