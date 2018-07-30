Selin izleri siliniyor

İzmit Belediyesi, şiddetli yağış sonrası oluşan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ediyor. Yağış sonrası şehrin muhtelif yerlerinde oluşan, mil, taş ve toprak gibi olumsuzlukladır ortadan kaldırmak için belediye ekipleri adeta seferber oldu. Ekipler ilk etapta oluşan mil gibi atıkları topladılar ardından da tazyikli suyla bölgeler yıkandı. Yetkililer, çalışmaların belirlenen program çerçevesinde devam ettiğini söylediler.