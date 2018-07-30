Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:39 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:40 TSİ )

Selin izleri siliniyor

İzmit Belediyesi, şiddetli yağış sonrası oluşan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ediyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi, şiddetli yağış sonrası oluşan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ediyor. Yağış sonrası şehrin muhtelif yerlerinde oluşan, mil, taş ve toprak gibi olumsuzlukladır ortadan kaldırmak için belediye ekipleri adeta seferber oldu. Ekipler ilk etapta oluşan mil gibi atıkları topladılar ardından da tazyikli suyla bölgeler yıkandı. Yetkililer, çalışmaların belirlenen program çerçevesinde devam ettiğini söylediler.

Bugün 16:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Deniz Çakır'ın İzmitli arkadaşı ve sevgilisi kavga etti! mask
Deniz Çakır'ın İzmitli arkadaşı ve sevgilisi kavga etti!
İzmit'e bağlı 15 köye doğalgaz müjdesi! mask
İzmit'e bağlı 15 köye doğalgaz müjdesi!
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
AKP'nin bürokratlarında büyük panik mask
AKP'nin bürokratlarında büyük panik
Ceyhun Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı mask
Ceyhun Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Özkan: Kandıra yolunun takipçisi olacağız mask
Özkan: Kandıra yolunun takipçisi olacağız
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ

GALERİ

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL