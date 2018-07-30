Kartepe Maşukiye mevkiinde düzenlenen Off-Road yarışlarında yarışan bir sürücü önüne çıkan engelde hakimiyetini kaybederek aracını devirdi. Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntü aldığı sırada aracın devrildi. Aracın devrilmesini gören vatandaşlar sürücünün yanına koştu. Devrilen araçtan çıkan sürücünün coşkusu kameralara yansıdı. Cep telefonu görüntüsünde, araç parkuru hızlı bir şekilde geçiyor. Start kısmını hızla geçen araç yüksek tümsekte zorlanıyor. Daha sonra araç dengesini kaybederek devriliyor. Olay görenler hemen sürücünün yanına koşuyor. Araç sürücüsü araçtan çıkarak coşkulu bir şekilde bağırıyor.
Bugün 16:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:50 TSİ )
Off-Road yarışında kaza! Araçtan sağ çıktı...
Kartepe'de düzenlenen Off-Road yarışlarında, zorlu parkur içerisinde yarışan bir sürücü hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracını devirdi. Kaza yapan araçtan yara almadan kurtulan sürücünün coşkusu amatör kameraya yansıdı.
Video için play'e tıklayın
Bugün 16:46 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz