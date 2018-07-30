Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 17:53 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:59 TSİ )

Kandıralı muhtar sevenleri kavuşturdu

Kandıra Selimköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Altın, maddi imkânsızlık yaşayan Eray Karabulut ile Aysel İlten çiftinin düğün masraflarını üstlendi ve sevenleri kavuşturdu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kandıra Selimköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Altın, maddi imkânsızlık yaşayan Eray Karabulut ile Aysel İlten çiftinin düğün masraflarını üstlendi ve sevenleri kavuşturdu. Yaklaşık 7 önce nişanlanan ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle düğün yapamayan genç çiftin sıkıntılarını duyar duymaz duruma el atan Muhtar Altın, kısa sürede çevresindeki dostlarından da destek alarak sevenlerin düğününü yaptı.

"DESTEK VEREN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Gençlerin mutluluğunu paylaşan Muhtar Altın, şöyle konuştu: "Oğlumuz mahallemizde büyümüş yetişmiş biri. Adapazarı’nda çalışarak annesine babasına ve kardeşlerine bakıyor. Gelinimiz ise Adapazarı’nda ikamet ediyor. Yaklaşık 7 ay önce nişan yaptılar. İki hafta önce oğlumuzun ailesi bana geldi ve düğün yapamadıkları için gelinin ailesinin nişanı bozacağından bahsetti. Biz de düğünü yapacağımızın sözünü verdik. Hemen eşe dosta haber verdim. İki hafta içinde muhtar arkadaşlarımdan, Kandıra esnaflarından, iş adamlarından, kurum idarecilerinden destek istedim. Sağ olsun hepsi masraflarımıza ortak oldu. Alnımızın akıyla bu işin üstesinden geldik. Destek veren herkesten Allah razı olsun"

Bugün 17:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Deniz Çakır'ın İzmitli arkadaşı ve sevgilisi kavga etti! mask
Deniz Çakır'ın İzmitli arkadaşı ve sevgilisi kavga etti!
İzmit'e bağlı 15 köye doğalgaz müjdesi! mask
İzmit'e bağlı 15 köye doğalgaz müjdesi!
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
AKP'nin bürokratlarında büyük panik mask
AKP'nin bürokratlarında büyük panik
Ceyhun Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı mask
Ceyhun Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Özkan: Kandıra yolunun takipçisi olacağız mask
Özkan: Kandıra yolunun takipçisi olacağız
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ

GALERİ

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL