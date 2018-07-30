Kandıralı muhtar sevenleri kavuşturdu

Gençlerin mutluluğunu paylaşan Muhtar Altın, şöyle konuştu: "Oğlumuz mahallemizde büyümüş yetişmiş biri. Adapazarı’nda çalışarak annesine babasına ve kardeşlerine bakıyor. Gelinimiz ise Adapazarı’nda ikamet ediyor. Yaklaşık 7 ay önce nişan yaptılar. İki hafta önce oğlumuzun ailesi bana geldi ve düğün yapamadıkları için gelinin ailesinin nişanı bozacağından bahsetti. Biz de düğünü yapacağımızın sözünü verdik. Hemen eşe dosta haber verdim. İki hafta içinde muhtar arkadaşlarımdan, Kandıra esnaflarından, iş adamlarından, kurum idarecilerinden destek istedim. Sağ olsun hepsi masraflarımıza ortak oldu. Alnımızın akıyla bu işin üstesinden geldik. Destek veren herkesten Allah razı olsun"