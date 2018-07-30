Kandıralı muhtar sevenleri kavuşturdu

Kandıra Selimköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Altın, maddi imkânsızlık yaşayan Eray Karabulut ile Aysel İlten çiftinin düğün masraflarını üstlendi ve sevenleri kavuşturdu. Yaklaşık 7 önce nişanlanan ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle düğün yapamayan genç çiftin sıkıntılarını duyar duymaz duruma el atan Muhtar Altın, kısa sürede çevresindeki dostlarından da destek alarak sevenlerin düğününü yaptı.
"DESTEK VEREN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"
Gençlerin mutluluğunu paylaşan Muhtar Altın, şöyle konuştu: "Oğlumuz mahallemizde büyümüş yetişmiş biri. Adapazarı’nda çalışarak annesine babasına ve kardeşlerine bakıyor. Gelinimiz ise Adapazarı’nda ikamet ediyor. Yaklaşık 7 ay önce nişan yaptılar. İki hafta önce oğlumuzun ailesi bana geldi ve düğün yapamadıkları için gelinin ailesinin nişanı bozacağından bahsetti. Biz de düğünü yapacağımızın sözünü verdik. Hemen eşe dosta haber verdim. İki hafta içinde muhtar arkadaşlarımdan, Kandıra esnaflarından, iş adamlarından, kurum idarecilerinden destek istedim. Sağ olsun hepsi masraflarımıza ortak oldu. Alnımızın akıyla bu işin üstesinden geldik. Destek veren herkesten Allah razı olsun"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz