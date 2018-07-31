Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:02 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:36 TSİ )

Köseköy ışıklarda kaza! 2’si çocuk 6 yaralı

Kartepe D-100 karayolu Köseköy ışıklar mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

mask
mask
mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre İsmail Efe Ceylan idaresindeki 41 PM 165 plakalı otomobil Kartepe Köseköy Nur Caddesi üzerinden D-100 karayolu Ankara yönüne seyir halindeyken, D-100 karayolundan Ankara yönüne seyir halinde olan Enis Aydaş idaresindeki 34 DJ 2389plakalı otomobille ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 41 PM 165 plakalı otomobil refüje çıkarak trafik ışıklarını devirirken diğer otomobil ise Leyla Atakan Caddesinde ışıkta bekleyen Fatih Baş idaresindeki 41 SR 218 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Kazada araçta mahsur kalan yaralılardan Ravza Ceylan ve Nurcan Ceylan ile ismi öğrenilemeyen ekiplerin müdahalesi sonucu çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Köseköy ışıklar mevkisinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri hangi aracın ışık ihlali yaptığının tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Bugün 09:02 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı mask
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Fren yerine gaza basınca istinat duvarının üzerine çıktı mask
Fren yerine gaza basınca istinat duvarının üzerine çıktı
VIP çetesi çökertildi mask
VIP çetesi çökertildi
Karamürsel’de 63 yaşındaki kadın intihar etti mask
Karamürsel’de 63 yaşındaki kadın intihar etti
Sağanak sonrası sahilde odun ve tahtalar yüzdü mask
Sağanak sonrası sahilde odun ve tahtalar yüzdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı mask
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı mask
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı! mask
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!

GALERİ

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL