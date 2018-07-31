Köseköy ışıklarda kaza! 2’si çocuk 6 yaralı

Alınan bilgiye göre İsmail Efe Ceylan idaresindeki 41 PM 165 plakalı otomobil Kartepe Köseköy Nur Caddesi üzerinden D-100 karayolu Ankara yönüne seyir halindeyken, D-100 karayolundan Ankara yönüne seyir halinde olan Enis Aydaş idaresindeki 34 DJ 2389plakalı otomobille ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 41 PM 165 plakalı otomobil refüje çıkarak trafik ışıklarını devirirken diğer otomobil ise Leyla Atakan Caddesinde ışıkta bekleyen Fatih Baş idaresindeki 41 SR 218 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Kazada araçta mahsur kalan yaralılardan Ravza Ceylan ve Nurcan Ceylan ile ismi öğrenilemeyen ekiplerin müdahalesi sonucu çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Köseköy ışıklar mevkisinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri hangi aracın ışık ihlali yaptığının tespit edilmesi için çalışma başlattı.