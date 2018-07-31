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LPG'li otomobil alev alev yandı

İzmit Gündoğdu Mahallesinde seyir halindeyken yanan LPG'li otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre İzmit Gündoğdu Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı Esentepe Sokak üzerinde seyir halinde olan Binali Sönüksün idaresindeki 41 EL 036 plakalı LPG'li tomobilin motor aksamından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilini durdurarak alevlere müdahale etmek isteyen sürücü yetersiz kalınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevler bütün otomobili kaplarken olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alarak söndürdü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının motor bölümündeki elektrik aksamından çıkmış olabileceği öne sürüldü.

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Bugün 09:05 TSİ - Asayiş

Muhabirler : Hakan Yağcıoğlu , Nuri Akçaharman

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