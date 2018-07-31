Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Süleymaniye Caddesi Tabiat Sokak'ta Cemil B. isimli şahıs, tartıştığı yeğeni Mehmet Demirci ve eniştesi Mehmet Demirci'yi (65) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası polise teslim olan Cemil B., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yeğenini ve eniştesini öldüren şahıs tutuklandı!
Kartepe'de aralarında husumet bulunan yeğeni ve eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz