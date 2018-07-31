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Kocaeli’de iki servis minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Gebze D-100 karayolu Tatlıkuyu Köprüsü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güney yan yolda ilerleyen Fahrettin Y. yönetimindeki 41 P 2787 plakalı servis minibüsü, yolun sağında yolcu indirdikten sonra tekrar yola çıkmak için manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen Yaşar K. yönetimindeki 34 PL 3587 plakalı bir başka servis minibüsü araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araç da sola savrulurken, araçlarda bulunan H.A., D.K. ve D.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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