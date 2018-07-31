Hasta vatandaşın isteği yerine getirildi

Başiskele Belediyesi bir yandan planlanan hizmetlerini sürdürürken diğer taraftan vatandaşların talep ve isteklerini de yerine getirmeye çalışıyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın Mahmutpaşa Mahallesi’nde hasta ve yaşlı ziyaretlerinde geçmiş olsun dileklerini ilettiği İsmail Çalışkan’ın ailesinin isteğini yerine getirdi. Diyaliz hastası olan İsmail Çalışkan’ın sürekli olarak diyalize gitmek zorunda kalması nedeniyle eve giriş ve çıkışlarda sorun yaşadıklarını belirten ailenin talebini yerine getiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ekiplere verdi. Bunun üzerine çalışmalara başlayan ekipler, evin balkon kısmından bina girişine rampa yaparak tekerlekli sandalye ile girişi kolaylaştırdı. Dışarıya ve hastaneye zorluk çekmeden çıkma fırsatı yakalayan hasta vatandaş ve ailesi Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür etti.