Yağmur geri dönüyor!

Meteoroloji Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre, bugün hava açık az bulutlu geçecek. Yarın, perşembe ve cuma günü ise, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BUNALTICI HAVA!

Cumartesi hava açık ve az bulutlu. En yüksek sıcaklıklar bugün 33, yarın 34, perşembe 33, cuma 32, cumartesi 31 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 21-22 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Nem oranları ise yüzde 47-96 arasında değişecek. Bu da havanın bunaltıcı etkisini arttıracak.