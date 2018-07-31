AKP Kocaeli'nin icra kurulu belli oldu

AKP Kocaeli İl Teşkilatı’nda 24 Haziran seçimleri öncesinde başkan Şemsettin Ceyhan milletvekilliği için görevinden istifa etmişti. Ceyhan’ın istifası sonrasında yerine Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Eryarsoy atanmıştı. 24 Haziran seçimlerinin ardından Abdullah Eryarsoy göreve asaleten atanmıştı. Eryarsoy resmen il başkanı olmasının ardından, bugün kendi icra kurulunu belirlerken Eryarsoy’un oluşturduğu kurulda bir isim görevden alındı.

İşte yeni icra kurulu: