AKP Kocaeli İl Teşkilatı’nda 24 Haziran seçimleri öncesinde başkan Şemsettin Ceyhan milletvekilliği için görevinden istifa etmişti. Ceyhan’ın istifası sonrasında yerine Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Eryarsoy atanmıştı. 24 Haziran seçimlerinin ardından Abdullah Eryarsoy göreve asaleten atanmıştı. Eryarsoy resmen il başkanı olmasının ardından, bugün kendi icra kurulunu belirlerken Eryarsoy’un oluşturduğu kurulda bir isim görevden alındı.
Bugün 09:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:44 TSİ )
AKP Kocaeli'nin icra kurulu belli oldu
AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy yeni icra kurulunu oluşturdu.
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Bugün 09:39 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz