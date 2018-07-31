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Sepetçi Köyü ayaklandı!

İzmit Sepetçi Köyü sakinleri Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarında kullanılan TIR ve kamyonlardan duydukları rahatsızlığı dile getirmek için ayaklandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli ayağını oluşturan kısmında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, bölgeye yakın köylerden biri olan İzmit'e bağlı Sepetçi Köyü'nde dün akşam hareketli dakikalar yaşandı. Şantiyeye giden TIR'ların köyden hızlı geçmesinden şikayetçi olan köy sakinleri hayvanların ezilmesinden, çeşitli kazalara sebep olunmasından dolayı ayaklandı. Vatandaşlar, köy yoluna adeta etten duvar ördü. Köyden geçemeyen TIR'lar ise yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bölgeye gelen Jandarma ekipleri dahi vatandaşları ikna edemedi. TIR'ların başka bir güzergah kullanmasını isteyen köy halkı, isteklerinin yerine getirilmediği takdirde gerekirse 3 ay boyunca burada oturacaklarını dile getirdiler.

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