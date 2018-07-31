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SEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini bildirdi

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

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03.08.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 08:00 ile 09:00 arasında Topçular Mah., Saraylı Köyü, Örcün Köyü,

03.08.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 17:00 ile 18:00 arasında Örcün Köyü, Saraylı Köyü, Topçular Mah.,

03.08.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Örcün Köyü.

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