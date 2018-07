Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, genel merkez tarafından atamasının yapılmasının ardından ilk kez basın mensupları ile Maide Restoran’da bir araya gelerek ülke ve kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. Açıklamada konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın milletvekili adaylığı için istifa etmesinin ardından vekaleten yürüttüğüm il başkanlığı görevinden genel merkez tarafından atamam yapıldı. Kocaeli AK Parti siyaseti açısından önemli bir şehir. Türkiye’ye daima örnek olmuş bir şehiriz. Kocaeli’de bütün seçimlerin galibiyeti AK Parti’nindir. Çok uyumlu bir teşkilat yapımız var” dedi.

MUHALEFETTE KOLTUK SAVAŞI VAR

Bütün teşkilatımız ile el ele vererek çalışmalar yapar ve Cumhurbaşkanımızın izinde yürürsek aşılamayacak engel yoktur diyen Eryarsoy, “Bizim için verilen görevin sonuna kadar arkasında olacağız. Bizlerin hiç birinde koltuk sevdası olmaz, hizmet sevdası olur. Bugün görüyoruz ki muhalefet partilerinde koltuk savaşları var. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri kişiyi parti başına getirmemek için bin bir oyun oynuyorlar” diye konuştu.

KOCAELİ’DEN 80 OTOBÜS KALKACAK

Eryarsoy, “Partide her kademede görev yapıyoruz. AK Parti’de bir seçim bittikten sonra diğer seçim için çalışmalar hemen başlar. 24 Haziran’ın ardından bizler yerel seçim için çalışmalara başladık. 13 belediyeyi tekrar almak için çabalayacağız. Ayrım yapmadan her kapıyı çalmalı ve her gönüle girmeliyiz. 24 Haziran seçimleri ile birlikte yeni sisteme geçildi. Ülkemizde şahlanış dönemi başladı” dedi. 18 Ağustos’ta yapılacak büyük kongre için çalışmalara başladıklarını belirten Eryarsoy, Kocaeli’den toplam 80 otobüs kaldırılacağını söyledi.

BAŞİSKELE’DE DE ATAMA OLDU

İl Yürütme kurulunda bazı değişiklikler yaptık. Görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Partimizin ruhunda yenilenme daima vardır. AK Parti olarak birlikte çalışırız ve birbirimize yardımcı oluruz. Bu bir bayrak yarışıdır ve bundan sonra arkadaşlarımızdan o bayrağı başkaları teslim aldı. Daha önce il yürütme kurulunda görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Başiskele İlçe Başkanımızı Mustafa Koral’ın ataması da dün yapıldı. Başiskele’ye ve taşkilatımıza hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.