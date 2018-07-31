Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:33 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:35 TSİ )

Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek

Atamasının yapılmasının ardından ilk kez basın karşısına çıkan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, 18 Ağustos'ta yapılacak AKP'nin büyük kongresi için Kocaeli'den 80 otobüsün kalkacağını söyledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, genel merkez tarafından atamasının yapılmasının ardından ilk kez basın mensupları ile Maide Restoran’da bir araya gelerek ülke ve kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. Açıklamada konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın milletvekili adaylığı için istifa etmesinin ardından vekaleten yürüttüğüm il başkanlığı görevinden genel merkez tarafından atamam yapıldı. Kocaeli AK Parti siyaseti açısından önemli bir şehir. Türkiye’ye daima örnek olmuş bir şehiriz. Kocaeli’de bütün seçimlerin galibiyeti AK Parti’nindir. Çok uyumlu bir teşkilat yapımız var” dedi.

MUHALEFETTE KOLTUK SAVAŞI VAR

Bütün teşkilatımız ile el ele vererek çalışmalar yapar ve Cumhurbaşkanımızın izinde yürürsek aşılamayacak engel yoktur diyen Eryarsoy, “Bizim için verilen görevin sonuna kadar arkasında olacağız. Bizlerin hiç birinde koltuk sevdası olmaz, hizmet sevdası olur. Bugün görüyoruz ki muhalefet partilerinde koltuk savaşları var. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri kişiyi parti başına getirmemek için bin bir oyun oynuyorlar” diye konuştu.

KOCAELİ’DEN 80 OTOBÜS KALKACAK

Eryarsoy, “Partide her kademede görev yapıyoruz. AK Parti’de bir seçim bittikten sonra diğer seçim için çalışmalar hemen başlar. 24 Haziran’ın ardından bizler yerel seçim için çalışmalara başladık. 13 belediyeyi tekrar almak için çabalayacağız. Ayrım yapmadan her kapıyı çalmalı ve her gönüle girmeliyiz. 24 Haziran seçimleri ile birlikte yeni sisteme geçildi. Ülkemizde şahlanış dönemi başladı” dedi. 18 Ağustos’ta yapılacak büyük kongre için çalışmalara başladıklarını belirten Eryarsoy, Kocaeli’den toplam 80 otobüs kaldırılacağını söyledi.

BAŞİSKELE’DE DE ATAMA OLDU

İl Yürütme kurulunda bazı değişiklikler yaptık. Görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Partimizin ruhunda yenilenme daima vardır. AK Parti olarak birlikte çalışırız ve birbirimize yardımcı oluruz. Bu bir bayrak yarışıdır ve bundan sonra arkadaşlarımızdan o bayrağı başkaları teslim aldı. Daha önce il yürütme kurulunda görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Başiskele İlçe Başkanımızı Mustafa Koral’ın ataması da dün yapıldı. Başiskele’ye ve taşkilatımıza hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

Bugün 10:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
AKP'nin bürokratlarında büyük panik mask
AKP'nin bürokratlarında büyük panik
Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım mask
Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım
CHP’li muhalifler son kez konuştu mask
CHP’li muhalifler son kez konuştu
İYİ Parti'de iki istifa! mask
İYİ Parti'de iki istifa!
Hürriyet Kocaeli’ye hızlı döndü mask
Hürriyet Kocaeli’ye hızlı döndü
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu! mask
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı mask
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı mask
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı! mask
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!

GALERİ

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL