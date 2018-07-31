İşte 2018-2019 “SÜPER” Bağdat!

1. Amatör Lig A Grubu’nda çok başarılı bir sezonu geride bırakarak şampiyon olan ve adını Süper Amatör Lig’e yazdıran Bağdatspor, Cumartesi günü olağan genel kurulunu yapmış ve mevcut başkan Orhan Bıyıklı güven tazelemişti. Kırmızı Siyahlılar 22-23 Eylül’de merhaba diyecek olan yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

6 FUTBOLCU TRANSFER ETTİLER

Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak ve tarihinde bir ilki başarmak isteyen kulüp iddialı bir kadro oluşturuyor. Dış transferde 6 futbolcu ile anlaşan Bağdatspor’un Cephanelik Stadı’ndaki ilk antrenmanına 25 futbolcu katıldı. Antrenmanı Başkan Orhan Bıyıklı ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Bağdatspor’u bu sezon da Erkan Gürdal çalıştıracak, kaleci antrenörlüğünü ise Erol Özkan yapacak.

7-8 HAZIRLIK MAÇI DÜŞÜNÜLÜYOR

Sezonun ilk antrenmanı ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki grup halinde saha etrafında düz koşu yapan takım antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı. Mazereti olan Sabri Kovancı ilk çalışmada yer alamadı. 11 Ağustos’a kadar günde tek antrenman yapacak olan Kırmızı Siyahlılar bayram öncesi 2 ya da 3 günlük izne çıkacak ve yeni sezona kadar en az 7-8 hazırlık maçı yapacak.

BAĞDATSPOR’UN DIŞ TRANSFERLERİ

Alper Can - Yuvam İzmit

Aykut Durak – Bahçecik

Harun Durmuş - Körfez Esen

Turgut Öves - Map Şener

Coşkun Görkem Gökdemir - Suadiye

Barış Değer – Suadiye