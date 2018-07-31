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Kumcağız Deresi'ne yeni köprü yapılıyor

Kandıra ilçesi Kefken - Kurtyeri (Kumcağız) mahalleleri arasına yeni köprü inşa ediliyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kefken - Kurtyeri (Kumcağız) bölgesinde ulaşımın daha rahat yapılması için köprü çalışması gerçekleştiriyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile mevcut köprünün yaklaşık 100 metre kuzeyinde yeni bir köprü oluşturuluyor. Kefken Mahallesi Karakulukçu Sokak ile Kurtyeri (Kumcağız) Mahallesi Hacı Şükrü Caddelerini, Kumcağız deresi üzerinden birbirine bağlayan köprünün çalışmaları sürüyor.

29 METRE UZUNLUĞUNDA

Tabliyeleri kurulan köprünün korkuluk çalışmaları gerçekleştiriliyor. Köprünün yaklaşım dolgu çalışmaları da devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla Kumcağız bölgesine ulaşım rahatlayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Kumcağız Deresi köprüsü 14 metre genişliğinde, 29 metre uzunluğunda inşa ediliyor.

565 TON ASFALT

İş kapsamında bin 180 metre fore kazık, 725 metreküp beton kullanılıyor. 175 ton çelik malzemenin kullanıldığı çalışmada köprüye 565 ton asfalt serilecek. Köprüde yapılacak kaldırımlarda 600 metrekare parke ve 500 metre bordür kullanılacak. Ayrıca zemin iyileştirmesi kapsamında, 6 bin 736 metre taş kolon imalatı gerçekleştirildi.

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