Bugün 10:46 TSİ - Spor

Bu turnuvayı hep düzenleyin!

Gölcük Belediyesi tarafından Değirmendere Yaz Etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Plaj Voleybol Turnuvası sona erdi. 105 takımdan toplam 226 sporcu mücadele ettiği organizasyon bir birinden renkli görüntülere sahne oldu.