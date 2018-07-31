Bu turnuvayı hep düzenleyin!

Voleybol severler final gününde tribünleri doldururken ilginin yoğun olması yüzleri güldürdü. Son gün dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Turnuvanın en centilmen sporcusu Ecemsu Atak olurken başarılı voleybolcu ödülünü Gölcük Belediyesi Spor Müdürü Salim Tekeş’ten aldı.
GÖLCÜK BELEDİYESİ PLAJ VOLEYBOLU DERECELER
Minik Kızlar
1.Dilara-Duygu-Bilge
2.Beril-Yağmur-Ebrar
3.Bensu-Beril-Begüm
Küçük Kızlar
1.Duru-Ceylin
2.Ayça-Burcu
3.Eylül-Zeynep
Yıldız Kızlar
1.Ayça-Melisa
2.Sedef-Yağmur
3.Buket-Edanur
Genç Bayanlar
1.Nisa-Dilara
2.Dilara-Buket
3.Ceren-Betül
Büyük Bayanlar
1.Nisa-Dilara
2.Damla-Belemir
3.Sena-Elif oldu.
Karışık çiftler
1.Damla-Oğuz
2.Kaan-Elif
3.Barbaros-Sena
Erkekler
1.Tolga-Kaan
2.Oğuz-Cem
3.Barbaros-Sidar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz