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Bugün 10:46 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:48 TSİ )

Bu turnuvayı hep düzenleyin!

Gölcük Belediyesi tarafından Değirmendere Yaz Etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Plaj Voleybol Turnuvası sona erdi. 105 takımdan toplam 226 sporcu mücadele ettiği organizasyon bir birinden renkli görüntülere sahne oldu.

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Voleybol severler final gününde tribünleri doldururken ilginin yoğun olması yüzleri güldürdü. Son gün dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Turnuvanın en centilmen sporcusu Ecemsu Atak olurken başarılı voleybolcu ödülünü Gölcük Belediyesi Spor Müdürü Salim Tekeş’ten aldı. 

GÖLCÜK BELEDİYESİ PLAJ VOLEYBOLU DERECELER

Minik Kızlar

1.Dilara-Duygu-Bilge

2.Beril-Yağmur-Ebrar

3.Bensu-Beril-Begüm

Küçük Kızlar

1.Duru-Ceylin

2.Ayça-Burcu

3.Eylül-Zeynep

Yıldız Kızlar

1.Ayça-Melisa

2.Sedef-Yağmur

3.Buket-Edanur

Genç Bayanlar

1.Nisa-Dilara

2.Dilara-Buket

3.Ceren-Betül

Büyük Bayanlar

1.Nisa-Dilara

2.Damla-Belemir

3.Sena-Elif oldu.

Karışık çiftler

1.Damla-Oğuz

2.Kaan-Elif

3.Barbaros-Sena

Erkekler

1.Tolga-Kaan

2.Oğuz-Cem

3.Barbaros-Sidar

Bugün 10:46 TSİ - Spor

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