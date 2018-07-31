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4x4 Kartepe!

Kartepe ilçesinde düzenlenen Off-Road şenliğinde arazi araçlarıyla yapılan yarışlar, nefesleri kesti. Gün sonunda derece sahipleri ödüllerini aldı.

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Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Kartepe Off-Road Şenliği, Maşukiye'de yapıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 35 Off-Road aracının katıldığı turnuvada, pilotlar yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleri ile yarıştı. 

ADRENALİN DOLU YARIŞ

Parkurun zorluğundan bahseden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz Off-Road Şenlikleri'nde şu anda 35 araç yarışıyor. 500'ün üzerinde yarışsever araçları ile geldi ancak 35 araç yarışa katıldı. Özellikle parkur son derece zorlu, amacına uygun, yarışseverlerin heyecanı, adrenalini, belki de korkuyu yaşayacakları bir parkur. Biraz önce bir araç o parkurda arıza yapmıştı. Yarışlar oldukça heyecanlı" dedi.

Bugün 11:00 TSİ - Spor

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