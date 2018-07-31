Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:02 TSİ )

Gölcük’te sokak basketbolu turnuvası yapılacak

Gölcük Belediyesi tarafından Değirmendere Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Sokak Basketbol Turnuvası kayıtları başladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısındaki spor tesislerinde 11 ve 12 Ağustos’ta düzenlenecek olan Tekin Erdem Sokak Basketbol Turnuvası’nın katılım formları Gölcük Belediyesi Spor Birimi ve Değirmendere Zabıta Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor. Turnuva 5 kategoride düzenlenecek ve başvuru süresi 9 Ağustos Perşembe günü saat 16.00’da sona erecek. 11 Ağustos Cumartesi günü tüm takımlar saat 13’te sahada hazır bulunacak ve saatlerinde hazır olmayan takımlar elenecek.

GÖLCÜK SOKAK BASKETBOL TURNUVASI KATEGORİ  VE YAŞ DAĞILIMI

Büyükler- 1999 ve aşağı

Gençler-2000-2001

Yıldızlar-2002-2003

Küçükler-2004-2005

Minikler- 2006-2007-2008

Bugün 11:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Pendikspor: 0 Kocaelispor: 0 mask
Pendikspor: 0 Kocaelispor: 0
Teşekkürler Asker Bülent! mask
Teşekkürler Asker Bülent!
Kartepe Kupası’nda Acısu ve Eşme güldü! mask
Kartepe Kupası’nda Acısu ve Eşme güldü!
Körfezspor, Alibeyköy’ü 2-0 mağlup etti mask
Körfezspor, Alibeyköy’ü 2-0 mağlup etti
Bağdatspor’da Orhan Bıyıklı güven tazeledi mask
Bağdatspor’da Orhan Bıyıklı güven tazeledi
Maşukiyespor bomba gibi geliyor! mask
Maşukiyespor bomba gibi geliyor!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı mask
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı mask
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı! mask
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!

GALERİ

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL