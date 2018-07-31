Gölcük’te sokak basketbolu turnuvası yapılacak

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısındaki spor tesislerinde 11 ve 12 Ağustos’ta düzenlenecek olan Tekin Erdem Sokak Basketbol Turnuvası’nın katılım formları Gölcük Belediyesi Spor Birimi ve Değirmendere Zabıta Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor. Turnuva 5 kategoride düzenlenecek ve başvuru süresi 9 Ağustos Perşembe günü saat 16.00’da sona erecek. 11 Ağustos Cumartesi günü tüm takımlar saat 13’te sahada hazır bulunacak ve saatlerinde hazır olmayan takımlar elenecek.
GÖLCÜK SOKAK BASKETBOL TURNUVASI KATEGORİ VE YAŞ DAĞILIMI
Büyükler- 1999 ve aşağı
Gençler-2000-2001
Yıldızlar-2002-2003
Küçükler-2004-2005
Minikler- 2006-2007-2008
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz