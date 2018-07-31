İhsaniyespor’da altı yapı hız kesmiyor

İhsaniyespor U11 ve U12 futbol takımları yaz aylarında da tempo düşürmeden çalışmalarına devam ediyor. Salı ve Pazar hariç haftanın 5 günü, İhsaniye Stadı’nda, Evrim Öztürk ve Hasan Özmen denetiminde futbolun tüm inceliklerini öğrenen Siyah Beyazlıların hırsı ve isteği gelecek adına umut veriyor.