İhsaniyespor U11 ve U12 futbol takımları yaz aylarında da tempo düşürmeden çalışmalarına devam ediyor. Salı ve Pazar hariç haftanın 5 günü, İhsaniye Stadı’nda, Evrim Öztürk ve Hasan Özmen denetiminde futbolun tüm inceliklerini öğrenen Siyah Beyazlıların hırsı ve isteği gelecek adına umut veriyor.
Bugün 11:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:04 TSİ )
İhsaniyespor’da altı yapı hız kesmiyor
İhsaniyespor U11 ve U12 futbol takımları yaz aylarında da tempo düşürmeden çalışmalarına devam ediyor.
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Bugün 11:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz