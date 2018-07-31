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Bugün 11:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:07 TSİ )

​Özel formüllü yeni Ülker Oneo White tüketicilerle buluştu

Uzun araştırma ve geliştirme sürecinin ardından piyasaya sunulan ksilitollü Ülker Oneo White, içerdiği kalsiyum karbonattan gelen yüksek kalsiyumla normal dişlerin korunmasına yardımcı oluyor.

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Türkiye sakız pazarının büyüyen markası Ülker Oneo; yeni ürünü Oneo White’ı tüketicilerin beğenisine sundu. Nane aromalı Oneo White; Kalsiyum Karbonat ve Ksilitol ile zenginleştirilmiş yapısıyla tüketicilere yepyeni bir deneyim sunarken Diş Dostu Derneğitarafından da destekleniyor. “Oneo, Dişine Temiz Bakıyo” sloganıyla piyasada yerini alan ürün, diş sağlığını önemseyenlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Oneo White; kullanışlı ve estetik zarf ambalajıyla uzun şerit sakız olarak 2,75 TL tavsiye fiyatıyla raflarda yerini aldı.

Bugün 11:06 TSİ - Ekonomi

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