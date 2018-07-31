​Özel formüllü yeni Ülker Oneo White tüketicilerle buluştu

Türkiye sakız pazarının büyüyen markası Ülker Oneo; yeni ürünü Oneo White’ı tüketicilerin beğenisine sundu. Nane aromalı Oneo White; Kalsiyum Karbonat ve Ksilitol ile zenginleştirilmiş yapısıyla tüketicilere yepyeni bir deneyim sunarken Diş Dostu Derneğitarafından da destekleniyor. “Oneo, Dişine Temiz Bakıyo” sloganıyla piyasada yerini alan ürün, diş sağlığını önemseyenlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Oneo White; kullanışlı ve estetik zarf ambalajıyla uzun şerit sakız olarak 2,75 TL tavsiye fiyatıyla raflarda yerini aldı.