n11.com’da özel teslimat hizmeti başlıyor

‘Lokalizasyon’ projesi kapsamında ‘n11 Özel Teslimat Hizmetleri’ adıyla duyurduğu yeni hizmetiyle n11.com, Türkiye e-ticaretinde ilk kez 50’den fazla şehre aynı gün içinde teslimata başlıyor. Saat 12:00’ye kadar verilen siparişler aynı gün saat 18:00’e kadar alıcısıyla buluşurken,15:00′e kadar verilen siparişler ise akşam kargosuyla 18:00 ile 22:00 arası kapıya teslim ediliyor. 15:00 sonrasında verilen siparişler ise ertesi gün 15’e kadar alıcısıyla buluşuyor. Hızlı teslimatın ötesinde konuma özel teslimat hizmeti de sunan n11.com’da konuma özel fiyatlı ürünler doğrudan mağaza tarafından alıcı adresine iletilirken, kargoya ödenecek bedel kullanıcıya indirim olarak yansıtılıyor. Aynı gün teslimat hizmetine ek alıcının konumuna göre indirim sunan n11.com’da Konuma Özel İndirim hizmetiyle Konuma Özel Fiyat logolu ürünler mağaza tarafından kata kadar teslim ediliyor.

E-ticarette yol gözleme dönemi bitti

Konuyla ilgili açıklama yapan n11.com CEO’su Won Yong, Jo, “Zaman ve mekândan bağımsız alışveriş yapma olanağı sağlayan e-ticarette, hızlı ve güvenli alışveriş deneyimine ek olarak ürünün alıcıya sorunsuz ve kolaylıkla teslim edilme süreci de kritik önem taşıyor. Satış sonrası hizmet, alıcı memnuniyetinde oldukça belirleyici bir faktör. Ürün ve maliyet açısından beklentilerin tam olarak karşılanmasının ardından hizmet olarak da bu tatminin sağlanması gerekiyor, nitekim hiç kimse evi veya ofisine sipariş ettiği bir ürününün günler sonra hasarlı ve yüksek lojistik maliyetleriyle teslim edilmesini beklemiyor. Bu noktada biz de ‘Lokalizasyon’ projesi kapsamında ‘n11 Özel Teslimat Hizmetleri’ adıyla duyurduğumuz yeni modelimiz sayesinde, ülke genelinde 50’den fazla şehre sipariş zamanlarına bağlı olarak; istenilen saat aralıklarında ya da aynı gün teslimat yapıyoruz” dedi.

İlerleyen dönemde 81 ile ‘Özel Teslimat Hizmeti’

Aynı gün teslimat hizmetinin yanı sıra alıcının konumuna göre indirim sunduklarını belirten Jo, Konuma Özel Fiyat logolu ürünlerin mağaza tarafından özel olarak teslim edildiğini söyledi ve “Konuma Özel Fiyat logolu ürünlerde alıcının bulunduğu bölgedeki mağaza siparişin ardından devreye giriyor, ürünün dağıtımını bizzat yapıyor. Operasyonel açıdan teslimat sırasında yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı, uzun yollardan gelen ürünlerin hasar düzeyini yok etmeyi ve makul kargo, lojistik bedelleriyle müşteri memnuniyetini yukarı çekmeyi hedefliyor, başından sonuna kadar mutlu ve uğurlu bir alışveriş deneyimi vadediyoruz. Şu an için 50’den fazla ilde verdiğimiz aynı gün ve kata teslimat hizmetimiz ilerleyen dönemde Türkiye genelinde 81 ili de kapsayacak” dedi.