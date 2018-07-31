Vali Aksoy gençlik kampını gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kocaeli Kefken Gençlik Kampı’nın 1. dönem açılışını gerçekleşti. Kampta 176 öğrenci yer alıyor ve 25 personel görev yapıyor. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kandıra Kefken’deki gençlik kampını ziyaret etti ve kampları devam eden sporculardan bilgi aldı. Vali Aksoy’a Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar eşlik etti. Öte yandan Kocaeli Vali Aksoy, hafta sonu Kandıra Cebeci’de yapılan yarışmalar sonrasında dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim etti.