İlimizin başarılı hakemlerinden Selim Akman, oğlu Muhammed Emin’in sünnet cemiyetine icabet eden ve mazeret bildirerek cemiyetlerine katlamayan tüm eş, dost, akraba ve sevenlerine teşekkür etti. Sarımeşe Mahallesi Burgaz Sokak No: 11 adresindeki cemiyete akın edenler Türkiye Karate Şampiyonu Muhammed Emin’i yalnız bırakmazken, Akman ailesinin cemiyeti hayli kalabalık geçti.
Bugün 11:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:20 TSİ )
Selim Akman’dan dostlarına cemiyet teşekkürü
İlimizin başarılı hakemlerinden Selim Akman, oğlu Muhammed Emin’in sünnet cemiyetine icabet eden ve mazeret bildirerek cemiyetlerine katlamayan tüm eş, dost, akraba ve sevenlerine teşekkür etti.
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Bugün 11:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz