Bugün 11:19 TSİ - Spor

Selim Akman’dan dostlarına cemiyet teşekkürü

İlimizin başarılı hakemlerinden Selim Akman, oğlu Muhammed Emin’in sünnet cemiyetine icabet eden ve mazeret bildirerek cemiyetlerine katlamayan tüm eş, dost, akraba ve sevenlerine teşekkür etti.