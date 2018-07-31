Bugün 11:20 TSİ - Spor

Yüzücülerin ödülleri Yavaşer ve Bayram’dan

11-12 Yaş Erkek-Bayan Yüzme Gelişim Projesi 2. Etap Bölgesel Yüzme Yarışmaları 3. Gün sabah seansında dereceye giren sporculara madalyalarını Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer ve Yüzme İl Temsilcisi Barbaros Bayram birlikte takdim etti.