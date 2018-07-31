11-12 Yaş Erkek-Bayan Yüzme Gelişim Projesi 2. Etap Bölgesel Yüzme Yarışmaları 3. Gün sabah seansında dereceye giren sporculara madalyalarını Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer ve Yüzme İl Temsilcisi Barbaros Bayram birlikte takdim etti. Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcuları organizasyonda başarılı sonuçlara imza atarken.
Bugün 11:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:21 TSİ )
Yüzücülerin ödülleri Yavaşer ve Bayram’dan
11-12 Yaş Erkek-Bayan Yüzme Gelişim Projesi 2. Etap Bölgesel Yüzme Yarışmaları 3. Gün sabah seansında dereceye giren sporculara madalyalarını Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer ve Yüzme İl Temsilcisi Barbaros Bayram birlikte takdim etti.
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Bugün 11:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz