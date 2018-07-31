Derince yüzecek!

Derince Belediyesi’nin 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenleyeceği Yüzme Şenliği’ne müracaatlar başladı. 25 metre uzunluğunda, 7 kulvarlı olarak inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, hizmete açılmasıyla birlikte gençlerden ve çocuklardan yoğun ilgi görüyor. 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan kayıtlar Derince Belediyesi Beyaz Masa birimi tarafından yapılacak.