Derince Belediyesi’nin 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenleyeceği Yüzme Şenliği’ne müracaatlar başladı. 25 metre uzunluğunda, 7 kulvarlı olarak inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, hizmete açılmasıyla birlikte gençlerden ve çocuklardan yoğun ilgi görüyor. 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan kayıtlar Derince Belediyesi Beyaz Masa birimi tarafından yapılacak.
Bugün 11:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:22 TSİ )
Derince yüzecek!
Derince Belediyesi’nin 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenleyeceği Yüzme Şenliği’ne müracaatlar başladı.
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Bugün 11:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz