​Türk Telekom’a genç guard takviyesi

Bu sezon Süper Lig’in yanı sıra EuroCup’ta Türkiye’yi temsil edecek Türk Telekom, taraftarını heyecanlandıracak takviyelere imza atmaya devam ediyor. EuroLeague ve Süper Lig tecrübesi olan isimleri kadrosuna katan Türk Telekom, geçtiğimiz yıl Eskişehir Basket forması giyen 26 yaşındaki Yunus Emre Sonsırma ile sözleşme imzaladı. Boyu 1.92 olan genç oyuncu parkede 1-2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.
Şampiyonluk tecrübesi var
Profesyonel kariyerine Darrüşafaka’da başlayan Sonsırma, Pınar Karşıyaka formasıyla Süper Lig’de ve EuroCup’ta mücadele etti. Sonsırma, burada gösterdiği performansla takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına ve EuroCup’ta çeyrek finale yükselmesine katkı sağladı. Sonsırma’nın Türkiye Kupası şampiyonluğu tecrübesi de bulunuyor. Türk Telekom’un kadro derinliğini artıracak olan Sonsırma’nın, kuvvetli fiziği ve mücadeleci yapısıyla hücuma dinamizm getirirken takım savunmasına da katkı sağlaması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz