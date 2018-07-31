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Kocaelili öğrenciler, Sabancı Üniversitesi'nden sertifikalarını aldılar

Sabancı Üniversitesi lise öğrencilerine üniversite deneyimi yaşatmayı hedefleyen Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu’nun sekizincisinin ikinci dönemi tamamlandı.

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Sabancı Üniversitesi İngilizce Yaz Okulu ve Lise Yaz Okulu’nun ikinci dönemine; Türkiye’nin dört bir yanından olmak üzere 39 ilden ve yurtdışından toplamda 550 öğrenci katıldı. İkinci dönemde ise; Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği ve Nano Tıp; Tıp Bilimlerinde Yüksek Teknoloji: Organ Tasarımı ve Yapımı; Sıvılarda Nanoteknolojik Uygulamalar: Tıp, Enerji ve Sanayi; Kozmoloji ve Evren; Phyton ile Bilgisayar Programlamaya Giriş; Phyton ile İleri Bilgisayar Programlama ve Veri Bilimine Giriş; Cerrahi Robotlar ve Biyomedikal; Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik; Endüstri Mühendisliğine Giriş; Mühendislik Dallarında Eğitim ve Sektörler; Nesnelerin İnterneti: Yeşil Kampüs; İş Hayatında ve Yaşamda Başarılı Yöneticilik; Uluslararası İşletme Yönetimi; İnsanlık Tarihi; Küresel Çevre Sorunları ve İklim Değişikliği; Psikoloji ve Felsefe; Modern Sanatın, 20. Yüzyıl Müziğinin ve Operanın Büyük Eserleri; Görsel İletişim, Tasarım ve Sanat; Bilgisayarda Animasyon ve Sanat Yaratın: Siz de Yapabilirsiniz; Sanatta Klasik Mitoloji; Matematik Tarihi; Temel İngilizce Öğrenimi II ile Üniversite ve Meslekler: Bilgilenmek, Seçmek ve Başarmak dersleri yer aldı.

Ders dışı etkinlikler

Sabancı Üniversitesi İngilizce Yaz Okulu’na katılan öğrencilerimiz ise, Diller Okulu öğretim üyeleri tarafından hazırlanan programda 50 saat İngilizce öğrenmenin yanısıra Amerika’dan gelen mentorler eşliğinde kalan zamanlarında çeşitli oyunlar ve konuşma saatinin dışında Co-Space’de uygulamalı eğitim ve Bilgisayar Programlama dersi aldı. Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, gün içerisine yayılmış ders dışı etkinliklerle öğrencilere sportif, kültürel ve sosyal olanaklar sunuyor. Tüm öğrenciler program süresince üniversitenin bilgi merkezi, spor salonu vb. sportif ve kültürel olanaklarından ücretsiz yararlanma hakkına oluyorlar. Ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu’nda öğrenciler, unutamayacakları bir yaz okulu deneyimi yaşarken ufuklarını genişletme şansı da yakalıyorlar. İngilizce Yaz Okulumuza katılan öğrenciler, bu yıl ilk defa Sabancı Üniversitesi’nde uygulamaya açılan Collaboration Space’de uygulamalı olarak, drone, roket, maket uçak yapmışlardır.

Bugün 11:26 TSİ - Eğitim

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